У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Бойовики 1 раз порушили режим тиші

От начала текущих суток, 8 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 на Донбассе зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. При этом запрещенное вооружение враг не применял.

Боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское.

"Потерь среди наших защитников нет", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала факты обстрела российскими оккупационными силами населенного пункта Счастье Луганской области.

Как писало РБК-Украина, 8 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Добавим, за прошедшие сутки, 7 марта, на Донбассе были ранены пятеро украинских военных. Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.