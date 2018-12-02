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У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 15:58
У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу підрозділів ООС немає

У штабі операції об'єднаних сил (ООС) підтвердили відсутність втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника ООС.

Як повідомляється, протягом минулої доби, 1 грудня, бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. При цьому ворог випустив 12 мін з мінометів забороненого калібру 82 мм.

Зазначається, що основні вогневі зусилля ворог зосереджував на Донецькому напрямку. Бойовики здійснювали обстріли українських позицій як із важкого озброєння так і зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

"Від початку поточної доби, 2 грудня, противник вогневої активності не проявляв", - додали у штабі.

У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Ситуація на Донбасі станом на 2 грудня 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська. Зокрема в районі населеного пункту Новоселівка було зафіксовано 5 танків Т-72.

На Донбасі за добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, без втрат Бойовики за день 7 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
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