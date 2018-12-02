У штабі підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед особового складу підрозділів ООС немає

У штабі операції об'єднаних сил (ООС) підтвердили відсутність втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника ООС.

Як повідомляється, протягом минулої доби, 1 грудня, бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. При цьому ворог випустив 12 мін з мінометів забороненого калібру 82 мм.

Зазначається, що основні вогневі зусилля ворог зосереджував на Донецькому напрямку. Бойовики здійснювали обстріли українських позицій як із важкого озброєння так і зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

"Від початку поточної доби, 2 грудня, противник вогневої активності не проявляв", - додали у штабі.

Ситуація на Донбасі станом на 2 грудня 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що безпілотник місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська. Зокрема в районі населеного пункту Новоселівка було зафіксовано 5 танків Т-72.