У штабі ООС повідомили про втрати бойовиків на Донбасі

Упродовж минулої доби, 12 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Російсько-окупаційні війська 32 рази порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували озброєння заборонене Мінськими домовленостями. На Луганщині не спадає напруженість поблизу Новотошківського та Кримського, де противник за підтримки вогню із 120-мм мінометів та автоматичних гранатометів не полишає спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Командуванням підрозділів, що обороняються, вживаються заходи щодо унеможливлення виходу противника до підступів опорних пунктів, для цього обладнуються нові позиції, удосконалюється система вогню та інженерних загороджень. Вогонь відкривається на упередження а також для подавлення вогневих засобів противника. Підрозділи об'єднаних сил вживали й надалі будуть вживати адекватних заходів для примушення противника до припинення вогню. У ході ведення боїв на цьому напрямку, за даними розвідки, 4-х бойовиків знищено та 8 поранено. Упродовж минулої доби відмічено активізація дій противника на Горлівському напрямку. Під вогнем терористів опинилися околиці Луганського, Зайцевого та Новгородського. В районі Луганського противник двічі застосував міномети 120 калібру, та вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів. По захисниках Зайцевого група бойовиків відкрила вогонь з гранатометів. По оборонцях Новгородського вели вогонь дві снайперські пари противника. Для припинення дій снайперських пар був відкритий зосереджений вогонь з кулеметів та автоматичних гранатометів. У ході бою одного нашого воїна було важко поранено, який, на жаль, помер від отриманих поранень. Ми висловлюємо співчуття родині справжнього захисника українського народу. Миколу Вільчинського запам’ятають як одного з найкращих військовослужбовців свого підрозділу. Він був сміливим та рішучим. Його гранатомет завжди вчасно та влучно відкривав вогонь по противнику. Відслуживши за мобілізацією, воїн без вагань прийшов на службу за контрактом. За сміливі та рішучі дії солдата Миколу Вільчинського представлено до державної нагороди. Не знижується інтенсивність бойових дій на Маріупольському напрямку. Чотири рази російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по морських піхотинцях із 120 та 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів. Тричі противник вдавався до штурмових дій в районах населених пунктів Гнутово, Водяне та Лебединське. За даними розвідки, в ході оборонних боїв, захисники Маріуполя знищили бойову машину піхоти та шість окупантів. Також вчора противник активно продовжував застосовувати безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 російського виробництва з метою розвідки наших позицій. Об'єднані сили широко застосовували засоби РЕБ та тричі відкривали вогонь по повітряних цілях противника. Сьогодні, упродовж ночі та з ранку 13 червня, ворог 9 разів порушував режим тиші, з яких 4 рази застосовував озброєння заборонене Мінськими домовленостями. Вкотре вогневі засоби противника були спрямовані по захисниках населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка, що на Луганщині. Під час бою, о 8-й годині ранку противник застосував артилерію 122 калібру та міномети 120 калібру по захисниках населеного пункту Водяне. Об’єднаними силами відкрито вогонь та подавлено вогневі засоби противника. Втрат серед особового складу немає. Вночі противник намагався оволодіти опорним пунктами в районі Південного, що на Горлівському напрямку. Рішучими та сміливими діями підрозділів Королівської бригади атаки ворога були відбиті. У ході нічного бою двоє наших військовослужбовців зазнали поранень. Їх евакуйовано до медичного закладу. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 23 тисячі осіб та близько 6 тисяч транспортних засобів. 12 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. За минулу добу представниками Державної прикордонної служби спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил вилучено 1 документ виданий окупаційною владою та 7 підроблених документів українського зразка. Також складено 1 протокол за адміністративне правопорушення. За кожним фактом триває перевірка. Минулої доби військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено благодійну допомогу в район населеного пункту Луганське, забезпечено безперешкодну роботу піротехнічного підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій для проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення на наявність вибухонебезпечних предметів в районах населених пунктів Первомайське та Невельське. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.