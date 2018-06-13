В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

на Протяжении прошлых суток, 12 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг Российско-оккупационные войска 32 раза нарушали режим прекращения огня, из них 9 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. На Луганщине не спадает напряженность вблизи Новотошківського и Крымского, где противник при поддержке огня из 120-мм минометов и автоматических гранатометов не оставляет попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Командованием подразделений, обороняющихся, принимаются меры по предотвращению выхода противника к проискам опорных пунктов, для этого оборудуются новые позиции, совершенствуется система огня и инженерных заграждений. Огонь открывается на упреждение а также для подавления огневых средств противника. Подразделения об'объединенных сил употребляли и в дальнейшем будут принимать адекватные меры для принуждения противника к прекращению огня. В ходе ведения боев на этом направлении, по данным разведки, 4-х боевиков уничтожено и 8 ранены. За прошедшие сутки отмечено активизация действий противника на Горловском направлении. Под огнем террористов оказались окрестности Луганского, Зайцевого и Новгородского. В районе Луганского противник дважды применил минометы 120 калибра, и вел прицельный огонь из крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Зайцевого группа боевиков открыла огонь из гранатометов. По оборонцях Новгородского вели огонь две снайперские пары противника. Для прекращения действий снайперских пар был открыт сосредоточенный огонь из пулеметов и автоматических гранатометов. В ходе боя одного нашего воина был тяжело ранен, который, увы, скончался от полученных ранений. Мы выражаем соболезнования семье настоящего защитника украинского народа. Вильчинского николая запомнят как одного из лучших военнослужащих своего подразделения. Он был смелым и решительным. Его гранатомет всегда вовремя и метко открывал огонь по противнику. Отслужив за мобилизацией, воин без колебаний пришел на службу по контракту. За смелые и решительные действия солдата Николая Вильчинского представлен к государственной награде. Не снижается интенсивность боевых действий на Мариупольском направлении. Четыре раза российско-оккупационные войска открывали огонь по морским піхотинцях из 120 и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов. Трижды противник прибегал к штурмовых действий в районах населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское. По данным разведки, в ходе оборонительных боев, защитники Мариуполя уничтожили боевую машину пехоты и шесть оккупантов. Также вчера противник продолжал активно применять беспилотные летательные аппараты типа Орлан-10 российского производства с целью разведки наших позиций. Об'объединенные силы широко применяли средства РЭБ и трижды открывали огонь по воздушным целям противника. Сегодня, в течение ночи и с утра 13 июня, враг 9 раз нарушал режим тишины, из которых 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В очередной раз огневые средства противника были направлены по защитникам населенных пунктов Новотошківське и Новоалександровка, что на Луганщине. Во время боя, в 8 часов утра противник применил артиллерию 122 калибра и минометы 120 калибра по защитникам населенного пункта Водяное. Объединенными силами открыт огонь и подавлены огневые средства противника. Потерь среди личного состава нет. Ночью противник пытался овладеть опорным пунктам в районе Южного, что на Горловском направлении. Решительными и смелыми действиями подразделений Королевской бригады атаки врага были отбиты. В ходе ночного боя двое наших военнослужащих получили ранения. Их эвакуировали в медицинское учреждение. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 23 тысяч человек и около 6 тысяч транспортных средств. 12 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. За минувшие сутки представителями Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил изъято 1 документ выданный оккупационными властями и 7 поддельных документов украинского образца. Также составлен 1 протокол за административное правонарушение. По каждому факту проводится проверка. За прошедшие сутки военнослужащими Объединенных сил доставили благотворительную помощь в район населенного пункта Луганское, обеспечено беспрепятственную работу пиротехнического подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования земель сельскохозяйственного назначения на наличие взрывоопасных предметов в районах населенных пунктов Первомайское и Невельське Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.