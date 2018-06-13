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Командування РФ на Донбасі активізувало підготовку до застосування артилерії, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 13:57
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Бойовики на Донбасі посилили ведення розвідки з використанням безпілотників

Командування Російської Федерації (РФ) на Донбасі активізувало підготовку до застосування артилерійських підрозділів. Про це з посиланням на інформації розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Командування російських окупаційних військ активізувало підготовку до застосування артилерійських підрозділів", - повідомив він.

Посилаючись на дані розвідки, спікер Міноборони додав, що на полігонах на окупованій території Донбасу суттєво зросла інтенсивність проведення практичних стрільб з "Градів" та 152-мм артилерійських систем.

Крім того, у Міноборони повідомили, що бойовики посилили ведення розвідки з використанням безпілотників на Новоайдарському, Слов’янському, Волновахському та Маріупольському напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби, 13 червня 2018 року, поранено двох українських військових. 

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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