У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі в перший день перемир'я

У перший день припинення вогню на Донбасі зафіксовано один обстріл з боку бойовиків і один факт мінування територій. Інформація про нібито новий обстріл не підтверджується.

Про це РБК-Україна розповів офіцер прес-служби ООС Василь Лаба.

За його словами, ситуація на Донбасі не змінилася порівняно з першою половиною дня.

"З початку доби зафіксовано один обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації - це близько Водяного вночі. Українські захисники вогонь не відкривали, втрат немає. І ще один факт був зареєстрований неподалік Михайлівки. З допомогою протитанкових мінометів противник здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами", - зазначив Лаба.

Що стосується інформації деяких ЗМІ про нібито ще один обстріл, вона поки не підтверджується.

"Станом на 15:30 залишається те ж саме. Я не підтверджую інформацію колег з інших засобів масової інформації (про третій обстріл українських позицій, - ред.)", - сказав Лаба в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше у президента Росії Володимира Путіна заявили, що Москва не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі; також російська сторона в черговий раз підкреслила, що нібито не є стороною конфлікту.

Крім того, стало відомо, що українських миротворців ООН залучать до контролю режиму припинення вогню, який набув чинності з 27 липня.