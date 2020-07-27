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Штаб ООС уточнив інформацію про нові обстріли на Донбасі

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 12:59
Штаб ООС уточнив інформацію про нові обстріли на Донбасі
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo news)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Українська сторона не відкривала вогонь у відповідь

Після набуття чинності режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували один обстріл. Під вогонь потрапили українські позиції в районі Водяного Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що з початку поточної доби зафіксовано один обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації.

"Серед ночі супротивник з тимчасово непідконтрольної Ужівки відкривав вогонь по позиціях українських воїнів біля Водяного. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожого обстрілу немає", - йдеться в повідомленні.

Ще один інцидент було зафіксовано неподалік Новомихайлівки. З допомогою протитанкових гранатометів противник виконав мінування українських позицій.

РБК-Україна спробувало з'ясувати в прес-центрі ООС, чи є вищевказані інциденти порушенням режиму припинення вогню.

"Ми військові, констатуємо відкриття вогню. Все інше нехай дають коментарі люди, які вирішували (домовленості - ред.). Ми - констатуємо відкриття вогню", - сказали РБК-Україна в прес-центрі ООС.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що бойовики на Донбасі після опівночі двічі відкривали вогонь.

Крім того, українська сторона підкреслює, що новий режим припинення вогню не може заборонити бійцям відкривати вогонь у відповідь, а реакція сил ООС в таких випадках буде миттєвою і рішучою.

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