ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі ООС назвали площу розмінованої за тижень території Донбасу

Новини » Суспільство    24.02.2019 - 06:39
У штабі ООС назвали площу розмінованої за тижень території Донбасу
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Сапери розмінували понад 37 га території та ліквідували 70 пожеж

На Донбасі впродовж останнього рятувальники та самери зі складу Об'єднаних сил очистили від вибухівки 37, 25 га території. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Загалом у Донецькій та Луганській областях на цій території виявлено та знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Було оглянуто також пункти пропуску на ліні зіткнення.

Крім того, за тиждень на Донбасі ліквідовано 70 пожеж. Рятувальники забезпечували також роботу пунктів надання допомоги населенню на КПВВ, на яких надано допомогу 390 особам.

Нагадаємо, вранці 18 лютого 2019 в центрі окупованого Донецька сталися три вибухи. Вибухи пролунали на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Зазначимо, що в даному районі знаходиться готель, в якому проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Кількома днями раніше, 16 лютого стало відомо, що поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще троє правоохоронців отримали серйозні поранення.

 

На Донбасі в результаті підриву мікроавтобусу на міні загинули люди У Києві невідомі повідомили про замінування Верховного суду
Новини України Донбасмінуванняразминирование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся