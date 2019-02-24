У штабі ООС назвали площу розмінованої за тижень території Донбасу

Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Сапери розмінували понад 37 га території та ліквідували 70 пожеж

На Донбасі впродовж останнього рятувальники та самери зі складу Об'єднаних сил очистили від вибухівки 37, 25 га території. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Загалом у Донецькій та Луганській областях на цій території виявлено та знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Було оглянуто також пункти пропуску на ліні зіткнення.

Крім того, за тиждень на Донбасі ліквідовано 70 пожеж. Рятувальники забезпечували також роботу пунктів надання допомоги населенню на КПВВ, на яких надано допомогу 390 особам.

Нагадаємо, вранці 18 лютого 2019 в центрі окупованого Донецька сталися три вибухи. Вибухи пролунали на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Зазначимо, що в даному районі знаходиться готель, в якому проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Кількома днями раніше, 16 лютого стало відомо, що поблизу селища Піски Донецької області в результаті вибуху під час розмінування загинув працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ще троє правоохоронців отримали серйозні поранення.