Військово-повітряні сили США вперше очолив афроамериканець

Сенат Конгресу США схвалив призначення на посаду начальника штабу військово-повітряних сил афроамериканця генерала Чарльза Брауна. Його кандидатуру висунув президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє The Hill.

Сенатори одноголосно підтримали кандидатуру Брауна на цей пост.

Наголошується, що вперше штаб ВПС очолить темношкірий військовий.

Видання пише, що з призначенням Брауна афроамериканець знову з 1993 року увійде до складу Комітету начальників штабів американських ЗС, коли його головою був Колін Пауелл, який згодом став держсекретарем.

Трамп висунув кандидатуру Брауна на посаду начальника штабу військово-повітряних сил ще в березні, але його підтвердження було відкладено через невизначеність в розкладі Сенату на тлі пандемії коронавірусу.

Браун став 22-м начальником штабу, це найстарша посаду в повітряних силах країни, зайнявши яку, він також увійде до складу Об'єднаного комітету начальників штабів національних збройних сил.

Президент США Дональд Трамп привітав нового начальника штабу з призначенням прримерно за півгодини до голосування в Сенаті. Він заявив, що буде радий працювати з таким патріотом і лідером, як Браун.

Браун є чотиризірковим генералом ВПС США. З липня 2018 року Браун був командувачем Тихоокеанськими ВПС. До цього був заступником голови Центрального командування (СЕНТКОМ) ЗС США.

Призначення генерала-афроамериканця відбулося на тлі масових протестів в США, що спалахнули після смерті Джорджа Флойда, померлого від задушливого поліцейського прийому.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп наказав скоротити кількість військових Сполучених Штатів в Німеччині.

Німеччині розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території країни.