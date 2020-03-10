У штаб-квартирі ООН запровадили обмеження через коронавірус

Фото: штаб-квартира ООН у Нью-Йорку (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Представники 9 найбільш постраждалих країн від коронавірусу повинні відкласти ротації у військових операціях ООН

Організація Об'єднаних Націй (ООН) ввела обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. Про це повідомив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко Facebook.

Зокрема, з 10 березня штаб-квартира ООН у Нью-Йорку (США) закрита для загальних відвідувачів, а також скасовані всі екскурсійні тури. В офісах секретаріату ООН буде працювати лише критичний персонал. Для решти персоналу введена вахтова форма - 2 дні на роботі, 3 дні дистанційно.

Також представники 9 країн, де зафіксовані суттєві спалахи коронавірусу - Китай, Південна Корея, Франція, Німеччина, Італія, Індія, Непал, Таїланд і Камбоджа, повинні відкласти на три місяці ротацію своїх військових і поліцейських контингентів в операціях ООН.

Крім цього будуть мінімізовані широкоформатні засідання, а постійним представництвам рекомендують брати участь в щоденних засіданнях ООН в скороченому складі.

При цьому на цей час не планується повне закриття будівель Організації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в ООН 4 березня обмежили роботу сесії Комісії зі становища жінок через коронавірус. Програму роботи зведуть до одного формального засідання за участю постійних представництв.

Також повідомлялося, що лідери Євросоюзу проведуть екстрені переговори у зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі.