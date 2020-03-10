В які країни через коронавірус заборонений або обмежений в'їзд: список

Ілюстративне фото (freepik)

Країни скасовують авіасполучення і закривають кордони

Щодня кількість жертв спалаху COVID-19 в світі збільшується. Щоб стримати поширення коронавіруса, у багатьох країнах посилили правила перетину кордонів. Детальніше про те, де введені обмеження на в'їзд і закрито авіасполучення - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин в Італії

Лідером за кількістю заражених коронавірусною інфекцією в Європі є Італія (понад 9 тис. хворих, 463 померлих). Влада ввела суворий карантинний режим у всіх регіонах з 9 березня.

В'їзд в країну і виїзд за межі кордонів Італії заборонено без вичерпних на те підстав. Приватні та національні авіакомпанії з багатьох країн світу оголосили про припинення польотів до Італії.

Ізраїль

Всі, хто прибуває до Ізраїлю, повинні дотримуватися карантину протягом двох тижнів. Це стосується як туристів, так і жителів країни. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху повідомив, що дана міра є обов'язковою абсолютно для всіх громадян, які перетинають кордон.

Раніше ізраїльська влада заборонила в'їзд жителям Італії, також були скасовані всі рейси національної авіакомпанії El Al в Пекін, Гонконг, Таїланд.

Катар

Катар обмежив в'їзд в країну для громадян 14 держав. Через спалах коронавірусу в Катар не зможуть потрапити мешканці Китаю, Єгипту, Індії, Ірану, Іраку, Лівану, Бангладешу, Непалу, Пакистану, Філіппін, Південної Кореї, Шрі-Ланки, Сирії, Таїланду.

Саудівська Аравія

Відвідування Мекки і Медіни заборонили всім іноземним паломникам. Також в міністерстві закордонних справ Саудівської Аравії повідомили, що мають намір обмежити в'їзд туристів з країн, де поширюється коронавірус. Припинено авіасполучення з Іраном, Бахрейном, Китаєм.

Монголія

У Монголії по 28 березня буде діяти заборона на в'їзд для іноземців на автомобілях. Також повністю скасовано регулярние авіаційне та залізничне сполучення. Крім того, до 16 березня не буде працювати міжміське сполучення всередині країни. Це стосується громадського та особистого транспорту.

Казахстан

Влада Казахстану заборонила в'їзд у країну громадянам Італії, Німеччини, Франції, Іспанії, Ірану, Південної Кореї і Китаю. Також місцеві авіакомпанії обмежили повітряне сполучення з Азербайджаном.

Молдова

На борт літаків, що прямують до Молдови з країн, охоплених спалахом COVID-19, не пускатимуть іноземців. З 11 березня із зон ризику зможуть повернутися в Кишинів тільки громадяни Молдови.

Австрія

Заборона на в'їзд в Австрію діє для громадян Італії. Потрапити в країну італійці зможуть тільки при наявності довідки про відсутність коронавірусу.

Іспанія

В Іспанії через коронавірус призупинили прямі авіаперельоти в Італію на період з 11 березня до 25 березня 2020.

Ангола

В Анголу не зможуть потрапити мандрівники з семи країн (Китай, Південна Корея, Італія, Іран, Нігерія, Єгипет, Алжир).

Сербія

У Сербії кордони закрили для прибуваючих з Італії, Ірану, Швейцарії, Південної Кореї і деяких китайських провінцій.

США

У США заборона на в'їзд стосується всіх іноземних громадян, які протягом останніх двох тижнів відвідували охоплений епідемією Іран. Також американцям рекомендували не їздити в Південну Корею, Китай та Італію.

Таджикистан

Жителі 35 країн не зможуть потрапити на територію Таджикистану через спалах коронавірусу. В'їзд обмежений для громадян Китаю, Японії, Республіки Корея, В'єтнаму, Сінгапуру, Австралії, Малайзії, Камбоджі, Філіппін, Таїланду, Непалу, Шрі-Ланки, Індії, Фінляндії, Італії, Великобританії, Іспанії, Швеції, Бельгії, Ізраїлю, Австрії, Хорватії , Швейцарії, США, Канади, ОАЕ, Алжиру, Єгипту, Ірану, Лівану, Кувейту, Бахрейну, Оману, Афганістану, Іраку.

Росія

Заборона на в'їзд громадянам Китаю і Ірану влада РФ ввели ще в лютому. На початку березня в Москві оголосили "режим підвищеної готовності", згідно з яким всі, хто повернувся з Південної Кореї, Ірану, Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Великобританії, Норвегії та США, повинні провести на домашньому карантині 14 днів.

Польща

Для запобігання поширенню коронавірусу в Польщі був посилений прикордонний контроль. З 10 березня введена обов'язковий медична перевірка для всіх, хто прибуває в країну, з вимірюванням температури і заповненням спеціальної карти.

Нагадаємо, українська національна авіакомпанія МАУ повідомила про скасування рейсів з 16 країн. Крім того, МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в охоплені спалахом коронавируса регіони.