В штаб-квартире ООН ввели ограничения из-за коронавируса

Фото: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Представители 9 наиболее пострадавших стран от коронавируса должны отложить ротации в военных операциях ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) ввела ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

В частности, с 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (США) закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры. В офисах секретариата ООН будет работать лишь критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма - 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.

Также представители 9 стран, где зафиксированы существенные вспышки коронавируса - Китай, Южная Корея, Франция, Германия, Италия, Индия, Непал, Таиланд и Камбоджа, должны отложить на три месяца ротацию своих военных и полицейских контингентов в операция ООН.

Кроме этого будут минимизированы широкоформатные заседания, а постоянным представительствам рекомендуют принимать участие в ежедневных заседания ООН в сокращенном составе.

При этом на данный момент не планируется полное закрытие зданий Организации.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ООН 4 марта ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин из-за коронавируса. Программу работы сведут к одному формальному заседанию с участием постоянных представительств.

Также сообщалось, что лидеры Евросоюза проведут экстренные переговоры в связи с распространением коронавируса в Европе.