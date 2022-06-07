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У штаб-квартирі НАТО пройде зустріч "Рамштайн" щодо України: хто очолить

фото, Міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін очолить засідання Контактної групи з оборони України. Зустріч відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Міністр Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів збройних сил з усього світу для обговорення триваючої кризи в Україні", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що засідання Контактної групи почнеться зі вступного слова міністра оборони США, а після засідання він дасть прес-конференцію спільно з головою Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марком Міллі.

Нагадаємо, 23 травня пройшло друге засідання Контактної групи по Україні, що отримала негласну назву "Рамштайн". На зустрічі були присутні міністри оборони понад 40 країн, включаючи главу Пентагону Ллойда Остіна.

Відзначимо, в кінці квітня пройшла перша зустріч Контактної групи по Україні, на якій були присутні представники понад 40 країн. Засідання проходило на військовій базі США "Рамштайн" в Німеччині. Пізніше в Пентагоні заявили, що такі саміти стануть щомісячними.

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