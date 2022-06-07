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В штаб-квартире НАТО пройдет встреча "Рамштайн" по Украине: кто возглавит

фото, министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы по обороне Украины. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников штабов вооруженных сил со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что заседание контактной группы начнется со вступительного слова министра обороны США, а после заседания он даст пресс-конференцию совместно с главой Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли.

Напомним, 23 мая прошло второе заседание Контактной группы по Украине, получившей негласное название "Рамштайн". На встрече присутствовали министры обороны более 40 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Отметим, в конце апреля прошла первая встреча Контактной группы по Украине, на которой присутствовали представители более 40 стран. Заседание проходило на военной базе США "Рамштайн" в Германии. Позднее в Пентагоне заявили, что такие саммиты станут ежемесячными.

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