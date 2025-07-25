"Схрон" в подлокотнике: украинец пытался тайно вывезти 11 млн гривен за границу

Как отметили пограничники, 100 тысяч евро и 160 тысяч евро (в гривнах - более 11,5 миллионов) обнаружили у жителя Одесской области в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Валюта оказалась незадекларирована.

Фото: деньги, которые обнаружили у украинца на границе (dpsu.gov.ua)

Мужчина спрятал деньги в подлокотнике автомобиля Toyota.

"Всего украинец пытался вывезти 100 тысяч евро и 160 тысяч долларов США. В настоящее время иностранную валюту и транспортное средство до решения суда изъяли сотрудники Одесской таможни.