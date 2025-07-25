"Схрон" в подлокотнике: украинец пытался тайно вывезти 11 млн гривен за границу

На границе Украины с Молдовой пограничники обнаружили у мужчины валюту на более 11 млн гривен. Тайно провезти деньги ему не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили пограничники, 100 тысяч евро и 160 тысяч евро (в гривнах - более 11,5 миллионов) обнаружили у жителя Одесской области в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Валюта оказалась незадекларирована.
Фото: деньги, которые обнаружили у украинца на границе (dpsu.gov.ua)
Мужчина спрятал деньги в подлокотнике автомобиля Toyota.
"Всего украинец пытался вывезти 100 тысяч евро и 160 тысяч долларов США. В настоящее время иностранную валюту и транспортное средство до решения суда изъяли сотрудники Одесской таможни.
Напомним, на прошлой неделе украинские правоохранители поймали на взятке чиновницу КГГА. Они не называли ее имени, но, по данным источников РБК-Украина, речь о начальнице управления туризма и промоций КГГА Марине Радовой.
Как выяснили в прокуратуре, Радова требовала у предпринимателя 25 тысяч долларов за то, чтобы он "купил" беспрепятственный доступ к своему помещению на Бессарабском рынке.
Также по подозрению во взяточничестве задержали и директора Бессарабки Николая Ковальчука.
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