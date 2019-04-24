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На Шрі-Ланці вже затримала 60 підозрюваних в організації терактів

Новини » Надзвичайні події    24.04.2019 - 09:41
На Шрі-Ланці вже затримала 60 підозрюваних в організації терактів
Фото: вибух на Шрі-Ланці (facebook.com/NewsfirstSL)

Всього очікується затримання близько ста осіб

Більше 60 людей були арештовані після серії вибухів на Шрі-Ланці в церквах і готелях в неділю, в результаті яких загинули щонайменше 359 осіб. Про це повідомляє Reuters.

Лідер парламенту країни Лакшман Кіріелл сказав, що більше 100 людей, ймовірно, будуть заарештовані, не надавши додаткову інформацію.

Нагадаємо, число загиблих в результаті терактів на Шрі-Ланці 21 квітня досягла 359 осіб.

Напередодні бойовики "Ісламської держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці. У той же час, за даними слідства, організаторами були два брати-ісламіста.

Раніше повідомлялося, що після серії вибухів у Шрі-Ланці президент країни Майтрипала Сирисена прийняв рішення звільнити голів усіх відомств, які відповідають за безпеку в країні.

Вибухи на Шрі-Ланці прогриміли вранці 21 квітня. Перший вибух стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна у Негомбо, в 30 км на північ від Коломбо, третій - у церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі столичного зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби.

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