Організатори вибухів на Шрі-Ланці опинилися сім'єю

Фото: вибух на Шрі-Ланці (facebook.com/NewsfirstSL)

Брати-мусульмани, чиї імена не розголошуються, підірвали себе, коли гості стояли в черзі на сніданок у готелях Shangri-La і Cinnamon Grand

Серія вибухів на Шрі-Ланці - у готелях Shangri-La і Cinnamon Grand були вчинені двома братами. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на слідчого.

За його словами, братам було більше 20 років, вони сини власника бізнесу з торгівлі спеціями.

Брати-мусульмани, чиї імена не розголошуються, підірвали себе, коли гості стояли в черзі на сніданок у столичних готелях Shangri-La і Cinnamon Grand.

За даними офіцера, коли поліцейські прийшли до їхнього дому, дружина одного з братів підірвала бомбу, в результаті чого загинули вона і двоє її дітей, а також три співробітника правоохоронних органів.

"Це була одна терористичний осередок, керований однією сім'єю", - заявив слідчий.

Між тим пов'язане з терористичною організацією "Ісламська держава" агентство Amaq опублікувало фотографію, на якій зображені смертники, які влаштували вибухи на Шрі-Ланці. На знімку вісім чоловік, тільки один з них не приховує обличчя - стверджується, що це ідейний натхненник терористів імам Захран Хашим.

Фото: організатори терактів twitter.com/arabnews

"Схоже, що вони були натхненні іноземними терористичними групами, але до якої міри вони мали прямі зв'язки, до цих пір неясно", - заявив старший офіцер поліції.

Нагадаємо, вибухи на Шрі-Ланці прогриміли вранці 21 квітня. Перший вибух стався в церкві святого Антонія у Коломбо, другий - у церкві святого Себастьяна у Негомбо, в 30 км на північ від Коломбо, третій - у церкві в місті Баттикалоа на сході острова. Приблизно в цей же час вибухи прогриміли в готелях Shangri-La, Cinnamon Grand і Kingsbury. Ще один вибух пізніше стався в районі столичного зоопарку, восьмий - у столичному районі Дематагода. В цей час у церквах проходили великодні служби. Всього на Шрі-Ланки відбулися дев'ять вибухів.

Бойовики "Ісламського держави" взяли відповідальність за теракти на Шрі-Ланці, в результаті яких загинув 321 чоловік. Серед загиблих 45 дітей. Влада Шрі-Ланки назвали теракти помстою за Нову Зеландію, де загинули 50 осіб.