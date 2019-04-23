Президент Шрі-Ланки після терактів вирішив звільнити керівників всіх спецслужб

Фото: президент Шрі-Ланки (facebook.com/maithripalas)

У спецслужб була інформація про підготовлювані теракти, але вони не проінформували президента

Після серії вибухів у Шрі-Ланці президент країни Майтрипала Сирисена прийняв рішення звільнити керівників всіх відомств, які відповідають за безпеку в країні. Про це глава держави заявив у телезверненні до нації, передає Reuters.

Він заявив, що в найближчі тижні повністю змінить поліцію і сили безпеки країни.

"Я розраховую змінити глав силових відомств протягом 24 годин", - заявив Сирисена.

За його словами, у спецслужб була інформація про підготовлювані теракти, але вони не проінформували президента.

"Співробітники служби безпеки, які отримали звіт розвідки від іноземної держави, не поділилися їм зі мною. Відповідні заходи були б прийняті. Я вирішив вжити суворих заходів проти цих посадових осіб", - уточнив президент.



Президент Сирисена розбирається в ситуації, чому інформація не дійшла до його офісу.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Kingsbury Hotel в Коломбо.

За останніми даними, у результаті пригоди загинули 321 осіб, ще не менше 520 отримали поранення.

Зазначимо, поліція затримала 40 осіб після терактів на Шрі-Ланці, які відбулися 21 квітня. Зокрема повідомляється, що після атак був затриманий громадянин Сирії. Його затримали після допиту підозрюваних з числа місцевих жителів.

Крім того, 23 квітня на Шрі-Ланці ввели надзвичайний стан, а також уряд оголосив національний день жалоби.