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На Шрі-Ланці послабили карантин, але комендантська година ще діє

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 1 жовтня, уряд Шрі-Ланки скасував майже шеститижневий режим ізоляції для стримування поширення коронавірусу. Однак влада зберегла нічну комендантську годину і заборону на громадські збори і вечірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Straits Times.

Міністерство охорони здоров'я закликало компанії заохочувати співробітників працювати з дому, але рішення про відновлення роботи шкіл, які були закриті з березня минулого року, поки немає.

"Вкрай важливо зберегти досягнутий прогрес у боротьбі з коронавірусом і жахливою щоденною кількістю смертей", - заявив Міністр охорони здоров'я Кехелія Рамбуквелла.

За офіційними даними, від COVID померли близько 13 тисяч осіб при більш ніж півмільйоні випадків зараження, але експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що реальні цифри можуть бути як мінімум удвічі більше.

Пом'якшення обмежень відбулося на тлі того, що уряд активно проводить вакцинацію. На сьогодні на Шрі-Ланці повністю щеплено 56% населення.

Поряд з шестигодинною нічною комендантською годиною, Міністерство охорони здоров'я заявило, що поїздки між провінціями залишаться під забороною.

Кількість людей, які відвідують весілля та похорони, буде обмежена до 10 осіб до 15 Жовтня. Також в країні дозволили проводити спортивні заходи, але без глядачів.

Нагадаємо, з 1 жовтня на Шрі-Ланці скасовано ПЛР-тестування після прибуття в країну для туристів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID.

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