На Шри-Ланке ослабили карантин, но комендантский час еще действует

Министерство здравоохранения призвало компании поощрять сотрудников работать из дома, но решения о возобновлении работы школ, которые были закрыты с марта прошлого года, пока нет.

"Крайне важно сохранить достигнутый прогресс в борьбе с коронавирусом и ужасающим ежедневным количеством смертей", - заявил министр здравоохранения Кехелия Рамбуквелла.

По официальным данным, от COVID умерли около 13 тысяч человек при более чем полумиллионе случаев заражения, но эксперты в области здравоохранения говорят, что реальные цифры могут быть как минимум вдвое больше.

Смягчение ограничений произошло на фоне того, что правительство активно проводит вакцинацию. На сегодня на Шри-Ланке полностью привито 56% населения.

Наряду с шестичасовым ночным комендантским часом, Министерство здравоохранения заявило, что поездки между провинциями останутся под запретом.

Число людей, посещающих свадьбы и похороны, будет ограничено до 10 человек до 15 октября. Также в стране разрешили проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.