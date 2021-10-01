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На Шри-Ланке ослабили карантин, но комендантский час еще действует

Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 1 октября, правительство Шри-Ланки отменило почти шестинедельный режим изоляции для сдерживания распространения коронавируса. Однако власти сохранили ночной комендантский час и запрет на общественные собрания и вечеринки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits Times.

Министерство здравоохранения призвало компании поощрять сотрудников работать из дома, но решения о возобновлении работы школ, которые были закрыты с марта прошлого года, пока нет.

"Крайне важно сохранить достигнутый прогресс в борьбе с коронавирусом и ужасающим ежедневным количеством смертей", - заявил министр здравоохранения Кехелия Рамбуквелла.

По официальным данным, от COVID умерли около 13 тысяч человек при более чем полумиллионе случаев заражения, но эксперты в области здравоохранения говорят, что реальные цифры могут быть как минимум вдвое больше.

Смягчение ограничений произошло на фоне того, что правительство активно проводит вакцинацию. На сегодня на Шри-Ланке полностью привито 56% населения.

Наряду с шестичасовым ночным комендантским часом, Министерство здравоохранения заявило, что поездки между провинциями останутся под запретом.

Число людей, посещающих свадьбы и похороны, будет ограничено до 10 человек до 15 октября. Также в стране разрешили проводить спортивные мероприятия, но без зрителей.

Напомним, с 1 октября на Шри-Ланке отменено ПЦР-тестирование по прибытии в страну для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от COVID.

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