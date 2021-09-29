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Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тестування після прибуття в країну

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Шрі-Ланка, Середа 29 вересня 2021 14:50
Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тестування після прибуття в країну Фото: Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тестування після прибуття в країну (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Шрі-Ланки прийняв рішення скасувати ПЛР-тестування після прибуття в країну для туристів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID. Обмеження буде скасовано з 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сolombo Раді.

Так, з 1 жовтня повністю вакциновані туристи і жителі Шрі-Ланки, у яких є довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зданого не раніше ніж за 72 години до вильоту, не будуть проходити додаткове ПЛР-тестування після прибуття в міжнародному аеропорту Бандаранаїк (BIA) і Маттала Раджапакса.

Крім того, іноземці, які отримали лише одну дозу вакцини, зможуть пройти тестування в готелі, де зупинилися.

Для нещеплених мандрівників як і раніше зберігається вимога про проходження повторного ПЛР-тесту після прибуття, після чого їм слід дотримуватися двотижневий карантин.

Туристи зможуть вибрати місце для самоізоляції: готель-обсерватор або державний карантинний центр.

У разі, якщо тест, проведений на 12-й день, покаже негативний результат, карантин буде знятий. Мандрівники також зможуть відвідувати екскурсії, але тільки схвалені місцевим МОЗ.

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