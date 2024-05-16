Делегация из Шри-Ланки отправится в РФ из-за погибших на войне в Украине наемников, - СМИ

Шри-Ланка направит делегацию в Россию для расследования судьбы сотен своих граждан, участвующих в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Минобороны страны предупредило, что с помощью WhatsApp в Шри-Ланке вербуют бывших военных, которым предлагают большую зарплату и гражданство РФ.

"В сообщениях, отправленных гражданами Шри-Ланки, указывается номер агента, который затем организует документацию и полеты", - пишет издание.

Журналисты указали, что такие предложения являются привлекательными для граждан Шри-Ланки, ведь страна находится в экономическом кризисе.

Шри-Ланка ведет свое расследование

Ранее власти Шри-Ланки начали расследование после сообщений о том, что ее граждан, которые преимущественно прошли военную подготовку, продают для участия в войне против Украины.

"Основная задача заключается в определении точного количества людей в России. По неофициальным данным, в России находится примерно 600-800 граждан Шри-Ланки", - сообщил министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия.