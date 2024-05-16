Делегация из Шри-Ланки отправится в РФ из-за погибших на войне в Украине наемников, - СМИ
Шри-Ланка направит делегацию в Россию для расследования судьбы сотен своих граждан, участвующих в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Минобороны страны предупредило, что с помощью WhatsApp в Шри-Ланке вербуют бывших военных, которым предлагают большую зарплату и гражданство РФ.
"В сообщениях, отправленных гражданами Шри-Ланки, указывается номер агента, который затем организует документацию и полеты", - пишет издание.
Журналисты указали, что такие предложения являются привлекательными для граждан Шри-Ланки, ведь страна находится в экономическом кризисе.
Шри-Ланка ведет свое расследование
Ранее власти Шри-Ланки начали расследование после сообщений о том, что ее граждан, которые преимущественно прошли военную подготовку, продают для участия в войне против Украины.
"Основная задача заключается в определении точного количества людей в России. По неофициальным данным, в России находится примерно 600-800 граждан Шри-Ланки", - сообщил министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия.
Наемники из Шри-Ланки воюют на стороне России
Российской армии не хватает людей для войны против Украины из-за большого количества потерь, которые она несет на поле боя. Поэтому Кремль вербует в ряды оккупационных войск наемников из других стран.
Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявлял, что ВСУ удалось взять в плен наемников из Шри-Ланки в районе города Часов Яр в Донецкой области.
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