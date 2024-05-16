ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Делегация из Шри-Ланки отправится в РФ из-за погибших на войне в Украине наемников, - СМИ

Четверг 16 мая 2024 20:42
UA EN RU
Делегация из Шри-Ланки отправится в РФ из-за погибших на войне в Украине наемников, - СМИ Архивное фото: Шри-Ланка в России будет искать погибших на войне наемников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Шри-Ланка направит делегацию в Россию для расследования судьбы сотен своих граждан, участвующих в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Минобороны страны предупредило, что с помощью WhatsApp в Шри-Ланке вербуют бывших военных, которым предлагают большую зарплату и гражданство РФ.

"В сообщениях, отправленных гражданами Шри-Ланки, указывается номер агента, который затем организует документацию и полеты", - пишет издание.

Журналисты указали, что такие предложения являются привлекательными для граждан Шри-Ланки, ведь страна находится в экономическом кризисе.

Шри-Ланка ведет свое расследование

Ранее власти Шри-Ланки начали расследование после сообщений о том, что ее граждан, которые преимущественно прошли военную подготовку, продают для участия в войне против Украины.

"Основная задача заключается в определении точного количества людей в России. По неофициальным данным, в России находится примерно 600-800 граждан Шри-Ланки", - сообщил министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия.

Наемники из Шри-Ланки воюют на стороне России

Российской армии не хватает людей для войны против Украины из-за большого количества потерь, которые она несет на поле боя. Поэтому Кремль вербует в ряды оккупационных войск наемников из других стран.

Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявлял, что ВСУ удалось взять в плен наемников из Шри-Ланки в районе города Часов Яр в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Шри-Ланка Война в Украине
NEWS
Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали
Мужчинам для пересечения границы понадобится еще один документ. В ГПСУ рассказали детали
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию