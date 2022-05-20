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Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шрьодера

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Берлін, П'ятниця 20 травня 2022 09:32
Шольц відхилив заклик Європарламенту про санкції проти Шрьодера Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Німецький канцлер Олаф Шольц відхилив заклик Європейського парламенту ввести санкції проти екс-канцлера Герхарда Шрьодера. Напередодні Європарламент прийняв резолюцію із закликом про санкції за відмову піти з керівних посад в російських енергетичних компаніях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За словами Шольц, рішення Бундестагу позбавити Шрьодера його офісу, який працював на кошти платників податків, було послідовним і правильним. Але подальших санкцій не буде.

"Я не думаю, що в даний момент щось ще необхідно... Але було б краще, якби Герхард Шрьодер пішов зі своїх постів", - додав Шольц.

Зазначимо, Шрьодер є членом ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть", а в лютому його також висунули до ради директорів "Газпрому".

Після початку масштабного вторгнення в Україну співробітники його офісу в Берліні звільнилися на знак протесту проти відмови піти з високих посад. Передбачається, що Шрьодера збереже свою щомісячну допомогу в розмірі 8300 євро.

Нагадаємо, напередодні Бундестаг позбавив Шредера особливих прав, а також вирішив закрити бюро колишнього канцлера.

У президента України Володимира Зеленського заявили, що санкції чекають всіх європейських політиків, які лобіюють російські інтереси.

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