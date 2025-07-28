Шпионил за военными эшелонами на Волыни: СБУ задержала агента белорусского КГБ
Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку белорусских спецслужб получить разведданные об обороне северного приграничья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
На Волыни был задержан 24-летний местный безработный, который по заданию КГБ Беларуси следил за позициями украинских военных.
Агент искал "легкие деньги" через Телеграмм-каналы и согласился на сотрудничество с белорусскими спецслужбами.
Среди его задач было наблюдение за блокпостами, укрепрайонами, а также выявление движения военных эшелонов на местных путях и транзитных станциях "Укрзализныци".
Для сбора информации агент обходил территории, фиксировал фортификационные сооружения и обозначал их координаты на Google-картах.
СБУ задокументировала преступную деятельность, провела спецоперацию и задержала злоумышленника по месту жительства.
Во время обыска изъят телефон с анонимным чат-ботом, который использовался для связи с белорусским куратором.
Благодаря действиям спецслужб дополнительно обезопасили пункты базирования и логистические маршруты ВСУ.
Что грозит
Агенту сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники СБУ на Волыни под руководством областной прокуратуры.
Напомним, ранее украинские правоохранители предотвратили планы России ударить по опасному грузу.
Агенты ФСБ должны были навести ракетный удар по складу селитры в одном из морских портов.
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