Шпионил за военными эшелонами на Волыни: СБУ задержала агента белорусского КГБ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

На Волыни был задержан 24-летний местный безработный, который по заданию КГБ Беларуси следил за позициями украинских военных.

Агент искал "легкие деньги" через Телеграмм-каналы и согласился на сотрудничество с белорусскими спецслужбами.

Среди его задач было наблюдение за блокпостами, укрепрайонами, а также выявление движения военных эшелонов на местных путях и транзитных станциях "Укрзализныци".

Фото: СБУ задержала агента белорусского КГБ, который шпионил на северной границе (t.me/SBUkr)

Для сбора информации агент обходил территории, фиксировал фортификационные сооружения и обозначал их координаты на Google-картах.

СБУ задокументировала преступную деятельность, провела спецоперацию и задержала злоумышленника по месту жительства.

Во время обыска изъят телефон с анонимным чат-ботом, который использовался для связи с белорусским куратором.

Благодаря действиям спецслужб дополнительно обезопасили пункты базирования и логистические маршруты ВСУ.

Что грозит

Агенту сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ на Волыни под руководством областной прокуратуры.