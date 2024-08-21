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Наводила ракеты С-300 и Х-22 на Харьков: агента ФСБ приговорили к 16 годам тюрьмы

Среда 21 августа 2024 16:48
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Наводила ракеты С-300 и Х-22 на Харьков: агента ФСБ приговорили к 16 годам тюрьмы Фото: агента ФСБ приговорили к 16 годам тюрьмы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Агентку российской ФСБ приговорили к 16 годам тюрьмы. Она приводила вражеские ракеты С-300 и Х-22 в Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

По данным следствия, изменница "сливала" оккупантам информацию о последствиях вражеских ударов по областному центру 23 января этого года. Тогда россияне обстреляли город ракетами С-300 и Х-22.

Сотрудники СБУ задержали российскую агентку "на горячем", когда она проводила доразведку вблизи многоквартирного дома, в который попали оккупанты.

Установлено, что после каждого прилета злоумышленница фиксировала координаты попадания и последствия огневого поражения. Полученную информацию она мессенджером передавала ФСБ из-за "связного", который находился в Белгородской области.

Отмечается, что агрессор использовал эти разведданные для подготовки новых и корректировки повторных обстрелов Харькова.

Кроме этого, российская агентка собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, обороняющих областной центр.

Как установило расследование, вражеской приспешницей оказалась 35-летняя харьковчанка, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.

В январе 2024 года ее дистанционно завербовала ФСБ. Для этого российская спецслужба привлекла знакомую женщину, проживающую на территории РФ.

Во время обысков у предательницы изъят мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как отметили в СБУ, поскольку рецидивистка не отбыла ранее установленные сроки наказания за совершенные преступления, ей назначено 16 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Приговоры агентам РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что коллаборанта, который "сливал" российской разведке артиллерийские позиции ВСУ под Покровском, приговорили к 13 годам заключения.

Также агента военной разведки России приговорили к 15 годам заключения. Предатель "сливал" позиции украинских войск под Бахмутом Донецкой области.

На такой же срок приговорили российскую агентку, которая шпионила за Силами обороны Украины и готовила вражеский удар по штабам ВСУ в Сумской области.

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