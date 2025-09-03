Шпионил за аэродромами и ПВО в центре Украины: задержан российский агент

18-летний студент с Полтавской области работал на российские спецслужбы. Он собирал данные об аэродромах и мобильных группах ПВО в центре страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Контрразведка задержала российского агента, который шпионил в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Он готовил новые воздушные удары РФ по этим регионам.

Основной задачей корректировщика было выявление оперативных аэродромов Сил обороны и средств противовоздушной обороны с последующей передачей координат врагу.

Вербовка через Telegram

Завербованным агентом оказался 18-летний студент технического колледжа с Полтавщины. Российские спецслужбы вышли на него после того, как юноша искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

Чтобы собрать разведданные, он путешествовал по центральным регионам Украины, тайно фотографировал потенциальные цели и последствия вражеских обстрелов.

В случае обнаружения авиационного объекта агент должен был установить вокруг него "маячки" с удаленным доступом для оккупантов.

С помощью таких устройств Россия рассчитывала отслеживать наличие авиабаз и дислокацию мобильных огневых групп ПВО, по которым планировали нанести удары.

Однако сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили шпиона и задержали его еще до установки оборудования.

Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами контактов с куратором, а также мини-видеокамеры, предназначенные для корректировки воздушных атак РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Шпион находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: российский агент искал аэродромы и ПВО в центре Украины (СБУ)