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Шпионил за аэродромами ВСУ. СБУ задержала очередного информатора россиян

Вторник 14 ноября 2023 10:42
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Шпионил за аэродромами ВСУ. СБУ задержала очередного информатора россиян Фото: Шпионил за аэродромами ВСУ. СБУ задержала очередного информатора россиян (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве задержали информатора ФСБ, который шпионил за аэродромами Вооруженных сил Украины. Злоумышленник в начале полномасштабного вторжения сбежал из страны, однако позже вернулся, чтобы помогать врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Что случилось

В начале полномасштабного вторжения предатель выехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию России. После этого его завербовали российские спецслужбы.

Уже после возвращения в Украину в марте текущего года, коллаборант пытался выявить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией ВСУ.

"Установлено, что дистанционную коммуникацию с российской спецслужбой он поддерживал через "связных". Одним из них оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматий"), который находится во временно оккупированном Донецке и работает на ФСБ", - добавляет СБУ.

В июне 2023 года вышеупомянутому блогеру было сообщено о подозрении в госизмене. В частности СБУ нейтрализовала сеть его информаторов в Николаевской области.

В июне этого года СБУ заочно сообщила этому блогеру о подозрении в госизмене и нейтрализовала сеть его информаторов в Николаевской области. С начала полномасштабного вторжения разоблачены 13 фигурантов.

"Еще одним пособником ФСБ оказался местный житель, который был активным пользователем Телеграмм-канала "Лохматого". Во время переписки с вражеским блогером его "последователь" поддерживал антиукраинские нарративы и "сливал" сведения о дислокации Сил обороны на территории региона", - добавляет СБУ.

Фото: Шпионил за аэродромами ВСУ. СБУ задержала очередного информатора россиян (ssu.gov.ua)

В частности, предатель обходил местность и скрыто фиксировал украинские объекты. После этого он передавал "отчет" ФСБ в виде текста и фотографий с привязкой к местности.

Что угрожает предателю

Во время задержания и обыска у него был изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с Лебедевым.

На основании собранных улик ему сообщили о подозрении ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Колаборанту грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне СБУ сообщила о подозрении 25 коллаборантам и одному террористу из оккупационной "МВД" на временно захваченной части Херсонской области. Преступники также причастны к пыткам и убийствам украинцев.

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