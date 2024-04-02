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Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана агентка ФСБ

Фото: СБУ задержала российскую агентку (facebook com SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали российскую агентку, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу агентурной сети ФСБ, разоблаченную в начале этого года", - отмечают в ведомстве.

Злоумышленница пыталась выявить военные аэродромы и места базирования украинского ПВО вблизи Кривого Рога.

Также она отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ.

В случае обнаружения "нужных" объектов злоумышленница должна была зафиксировать их геолокации на электронных картах и "отчитаться" в ФСБ.

"Полученную развединформацию агрессор планировал использовать для подготовки воздушных ударов по "целям" с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed", - говорится в сообщении.

Планы захватчиков "отменили"

Российская агентка была вовремя разоблачена. Местная жительница оказалась идеологической поклонницей рашизма". В октябре 2023 года женщина попала в поле зрения ФСБ через свою подругу - еще одну участницы вражеской группы, которая находится под стражей.

Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, предательница выходила на местность. Она пыталась выявить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру.

Коммуникацию поддерживала в мессенджере с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Обыски и объявления подозрения

Во время обысков в квартире фигурантки изъят мобильный телефон с поличным с агрессором.

Задержанному доложено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание агентки ФСБ в Кривом Роге (t.me/SBUkr)

Задержание предателей в Украине

Недавно правоохранители задержали агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по Сумской области, в том числе с применением управляемых авиабомб.

Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

На днях сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.

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Служба безопасности Украины