Шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога: задержана агентка ФСБ

Правоохранители задержали российскую агентку, которая шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу агентурной сети ФСБ, разоблаченную в начале этого года", - отмечают в ведомстве.
Злоумышленница пыталась выявить военные аэродромы и места базирования украинского ПВО вблизи Кривого Рога.
Также она отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ.
В случае обнаружения "нужных" объектов злоумышленница должна была зафиксировать их геолокации на электронных картах и "отчитаться" в ФСБ.
"Полученную развединформацию агрессор планировал использовать для подготовки воздушных ударов по "целям" с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed", - говорится в сообщении.
Российская агентка была вовремя разоблачена. Местная жительница оказалась идеологической поклонницей рашизма". В октябре 2023 года женщина попала в поле зрения ФСБ через свою подругу - еще одну участницы вражеской группы, которая находится под стражей.
Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, предательница выходила на местность. Она пыталась выявить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру.
Коммуникацию поддерживала в мессенджере с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.
Во время обысков в квартире фигурантки изъят мобильный телефон с поличным с агрессором.
Задержанному доложено о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.
Недавно правоохранители задержали агентку ФСБ, готовившую серию воздушных ударов по Сумской области, в том числе с применением управляемых авиабомб.
Также правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.
Накануне мы сообщали, что работникам СБУ удалось задержать мужчину, планировавшего сдать россиянам позиции танков ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
На днях сообщалось, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ, готовивших ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.