RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Похожи на колокольчик: жителей Харьковщины предупредили об опасных боеприпасах (фото)

17:15 31.03.2026 Вт
2 мин
Такие боеприпасы особо опасны для гражданских
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Харьковской области обнаружили опасные боеприпасы (Getty Images)

Российские оккупанты применяют для атак на Харьковскую область кумулятивно-осколочные боеприпасы. Они особо опасны для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

"На территории области фиксируем использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения", - написал глава ОВА.

Фото: россияне используют для атак на Харьковскую область опасные боеприпасы (t.me/synegubov)

По его словам, также взрывотехники обнаруживают мины с магнитным датчиком цели, они круглой формы и зеленого цвета. Такие мины могут самоликвидироваться.

Синегубов призвал всех жителей Харьковской области быть максимально аккуратными. При обнаружении подозрительного предмета необходимо:

  • не подходить к нему и не пытаться самостоятельно перемещать;
  • находиться на значительном расстоянии от него;
  • немедленно сообщить службы по номерам 101 и 102.

Дроны с кассетными боеприпасами

Напомним, россияне используют против Украины дроны с комбинированной опасной начинкой для атак на гражданские объекты.

В частности, в мае 2025 года в Дарницком районе Киева после атаки БПЛА зафиксировали серию взрывов. Враг мог использовать дроны для дистанционного разбрасывания кассетных боеприпасов, которые детонируют с задержкой.

Такие элементы реагируют на движение, свет или вибрацию, что делает их смертельными минами-ловушками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияХарьковВойна в Украине