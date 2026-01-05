ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Похоже, не сработали": Хегсет потроллил российское ПВО во время операции США в Венесуэле

США, Понедельник 05 января 2026 22:33
UA EN RU
"Похоже, не сработали": Хегсет потроллил российское ПВО во время операции США в Венесуэле Фото: министр войны США Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во время операции США в Венесуэле по задержанию лидера страны Николаса Мадуро российские средства ПВО "сработали не слишком хорошо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра войны США Пита Хегсета во время его тура "Арсенал свободы" в Вирджинии.

Он отметил, что три ночи назад в центре Каракаса, в Венесуэле, "почти 200 лучших американцев" вошли в центр города.

"Похоже, те же российские системы ПВО сработали не слишком хорошо, не так ли?", - потроллил он россиян.

Операция США в Венесуэле

Напомним, 3 января США осуществили масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. К операции были привлечены авиация, Военно-морские силы, беспилотники и агентурные ресурсы ЦРУ.

Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.

Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.

Сегодня, 5 января, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.

Лидер Венесуэлы с женой предстали перед судом после более 24 часов пребывания в одной из самых суровых американских тюрем - Metropolitan Detention Center в Бруклине. Они содержались в строгих условиях с ограниченным общением, постоянным контролем передвижения и длительным пребыванием в камере.

РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США начнется не ранее 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки ПВО Венесуэла Пит Хегсет
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка