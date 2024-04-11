У Шойгу сделали циничное заявление после массированной атаки на украинскую энергетику
Россия после масштабной атаки на энергетику Украины 11 апреля цинично заявила, что обстрел был ответом на попытки Украины нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ в Telegram.
Минобороны России, главой которого является Сергей Шойгу, утверждает, что нанесло удар "высокоточным оружием" воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
Традиционно Москва заявила, что цели достигнуты, а "все объекты поражены".
"В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ", - придумали в Минобороны России.
У Шойгу заявили, что масштабной атакой был ответ на удары Украины по нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.
Новая массированная атака России
Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.
Под ударом врага были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.
В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.
Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.
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