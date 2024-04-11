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У Шойгу сделали циничное заявление после массированной атаки на украинскую энергетику

Москва, Четверг 11 апреля 2024 13:45
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У Шойгу сделали циничное заявление после массированной атаки на украинскую энергетику Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после масштабной атаки на энергетику Украины 11 апреля цинично заявила, что обстрел был ответом на попытки Украины нанести ущерб нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ в Telegram.

Минобороны России, главой которого является Сергей Шойгу, утверждает, что нанесло удар "высокоточным оружием" воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

Традиционно Москва заявила, что цели достигнуты, а "все объекты поражены".

"В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ", - придумали в Минобороны России.

У Шойгу заявили, что масштабной атакой был ответ на удары Украины по нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.

Новая массированная атака России

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.

Под ударом врага были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.

В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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