ua ru
Ср, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шойгу соберется с белорусскими военными для обсуждения плана совместных действий

Новина українською →
Москва, Среда 02 ноября 2022 01:37
Шойгу соберется с белорусскими военными для обсуждения плана совместных действий Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (function.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

В среду 2 ноября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу пройдет заседание совместной коллегии военных ведомств Беларуси и России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Коллегию проведут с помощью видеоконференцсвязи. Сообщается, что одной из важнейших тем обсуждения станет взаимодействие органов военного управления вооруженных сил Беларуси и России по противодействию "попыткам фальсификации истории".

Также будут определены приоритеты совместной деятельности на 2023 год.

"На заседании планируют обсудить вопрос о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдатов в рамках совместного развертывания войск двух стран, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и глава белорусского режима Александр Лукашенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу Беларусь
NEWS
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
У нас нет защиты: эксперт рассказал, что поможет против иранских ракет
DAILY
Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Западный фронт. Хватит ли терпения США и Британии до победы Украины в войне