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Шойгу збереться з білоруськими військовими для обговорення плану спільних дій

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Москва, Середа 02 листопада 2022 01:37
Шойгу збереться з білоруськими військовими для обговорення плану спільних дій Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (function.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

У середу 2 листопада під керівництвом міністра оборони РФ Сергія Шойгу пройде засідання спільної колегії військових відомств Білорусі та Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Колегію проведуть за допомогою відеоконференцзв'язку. Повідомляється, що однією з найважливіших тем обговорення стане взаємодія органів військового управління збройних сил Білорусі та Росії щодо протидії "спробам фальсифікації історії".

Також буде визначено пріоритети спільної діяльності на 2023 рік.

"На засіданні планують обговорити питання щодо ходу реалізації плану спільних заходів міністерств оборони Республіки Білорусь та Російської Федерації щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави на 2022-2024 роки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, до Білорусі прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів у рамках спільного розгортання військ двох країн, про яке домовилися президент РФ Володимир Путін та голова білоруського режиму Олександр Лукашенко.

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