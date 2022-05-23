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Не пускають на Запоріжжя. На блокпосту в окупованій Василівці близько 400 машин

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Запоріжжя, Понеділок 23 травня 2022 18:33
Не пускають на Запоріжжя. На блокпосту в окупованій Василівці близько 400 машин Фото: російські військові блокують виїзд з окупації в напрямку Запоріжжя (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти не пропускають людей через блокпост у Василівці (Запорізька область). Через це в чергах стоять вже близько 400 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що на даний момент немає можливості виїзду з тимчасово окупованих територій у напрямку Запоріжжя з міст Мелітополь та Енергодар.

"На блокпосту ворога у Василівці з невідомих причин не пропускають будь-який автомобільний транспорт. Вже скупчилася черга з понад 400 машин. З боку Запоріжжя також очікують проїзду машини, в тому числі з гуманітарною допомогою для жителів тимчасово окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше запорізька влада повідомила, що в окупованій Василівці більше російських військових, ніж місцевих жителів.

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Запоріжжя Мелітополь Энергодар
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