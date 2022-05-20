Шойгу заявив про швидке "звільнення ЛНР"

Російські окупаційні війська майже завершили операцію зі "звільнення ЛНР". При цьому війська РФ продовжують нібито розширювати контроль над Донбасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Угруповання російських збройних сил спільно з підрозділами народної міліції Луганської та Донецької народних республік продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу. Наближається до завершення звільнення Луганської народної республіки", - повідомив він.

За його словами, Збройні Сили України нібито не випускають з міст і населених пунктів місцевих жителів і використовують їх як живий щит.

"Зазнаючи поразки на землі, київський режим прагне досягти в окремих районах хоча б короткочасних успіхів, видаючи їх за великі", - заявив міністр.