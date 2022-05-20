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Шойгу заявил о скором "освобождении ЛНР"

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска почти завершили операцию по "освобождению ЛНР". При этом войска РФ продолжают якобы расширять контроль над Донбассом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Группировки российских вооруженных сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики", - сообщил он.

По его словам, Вооруженные силы Украины якобы не выпускают из городов и населенных пунктов местных жителей и используют их в качестве живого щита.

"Терпя поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные", - заявил министр.

Напомним, российское командование пересмотрело свои планы, сосредоточившись на захвате Луганской области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты контролируют около 90% территории области.

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