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Путин хоче збільшити сухопутний коридор до Придністров'я, - розвідка США

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Росія, Вівторок 10 травня 2022 18:45
Путин хоче збільшити сухопутний коридор до Придністров'я, - розвідка США Фото: голова Національної розвідки США Евріл Хейнс (flickr.com/saishopkins)
Автор: Наталія Гурковська

Президент РФ Володимир Путін хоче збільшити сухопутний коридор до оккупованого Придністров'я Росії і отримати контроль над українським побережжям Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Нацразведки США Еврил Хейнс під час брифінгу.

Москва планує збільшити сухопутний міст із Донбасу до Криму і далі на захід, щоб з'єднати його з Придністров'ям. Це означало б повне відсічення України від Чорного моря.

Але за даними Хейнс, Росія не зможе побудувати таку сухопутну зв'язку з Придністров'ям без того, щоб не оголосити мобілізацію в Росії.

Як повідомлялося, раніше військовий експерт Олег Жданов стверджував, що Росія може включити Херсонську область до складу без створення "республіки", щоб оголосити мобілізацію на законних підставах у РФ у разі контрнаступу ЗСУ. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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