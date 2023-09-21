В Крыму прогремели взрывы в районе аэродрома оккупантов, говорят об атаке дронов
Во временно оккупированном Крыму в районе Новофедоровки прозвучали взрывы около аэродрома российских захватчиков. Местные жители говорят об атаке беспилотников и в других городах, а также о работе систем противовоздушной обороны интервентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Взрывы стали звучать около Новофедоровки около полуночи.
Также отмечается, что "бавовна" была очень сильной, и взрывы также слышали в других населенных пунктах, в частности в Евпатории, Саках, Севастополе, Черноморском.
В сети пишут, что идет работа российской ПВО, предварительно речь идет о системе "Панцирь-С1".
"Под Симферополем тоже неспокойно, работает росПВО... В районе с. Молочное - с. Уютное под Евпаторией стреляет "Панцирь-С1", сообщают подписчики", - говорится в публикации.
Представители оккупационной "администрации" и гауляйтеры инцидент пока никак не комментируют.
Взрывы в Крыму и удары по базам врага
Напомним, в последнее время во временно оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. Часто они связаны с атаками бойцов Вооруженных сил Украины, которые избивают по местам сосредоточения россиян, их технике, а также складам с боеприпасами.
Так, 20 сентября Силы обороны Украины атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму - ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.
Также сообщалось, что 13 сентября украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".
А 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию. Защитники дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.
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