Шойгу угрожает новым истребителем-носителем "Кинжалов": Игнат рассказал, стоит ли бояться

Россияне угрожают Украине новым истребителем МиГ-31И, который является носителем ракет "Кинжал". Однако в Воздушных силах заявляют, что главное не платформа, а количество ракет, которые есть у оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Отметим, что во время визита главы КНДР Ким Чен Инна в Россию министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что отныне оккупанты смогут применять "усовершенствованный" истребитель МиГ-31И для запуска ракет "Кинжал".

Российские пропагандисты отмечали, что главное отличие МиГ-31И от МиГ-31К - автоматический режим пуска ракет. Так, на МиГ-31К пилоты должны вручную вводить необходимую информацию в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала". В то же время на МиГ-31И бортовая аппаратура якобы позволяет произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам "в автоматическом режиме без участия пилота".

При этом Игнат отметил, что в последнее время в Украине не было тревог из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Самолет для любой ракеты - это платформа. Конечно, и от самолета многое зависит, но ракету программируют на земле. А самолет ее поднимает и запускает. Стоит больше говорить о наличии самих ракет "Кинжал", сколько они могут себе позволить", - сказал спикер.

Производство ракет в России

The New York Times сообщало, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль. Производство ракет в стране-агрессоре даже превысило довоенный уровень.

По данным ГУР, Россия с начала весны смогла не просто заняться накоплением ракет, но и наращиванием их производства. Так, в августе россияне хотели выпустить около 118 ракет "Кинжал", "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр", Х-101 и модифицированных Х-22 (Х-32).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.