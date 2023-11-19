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Россияне ищут своих дезертиров в районе Мелитополя: придумали необычную "проверку"

Мелитополь, Воскресенье 19 ноября 2023 10:14
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Россияне ищут своих дезертиров в районе Мелитополя: придумали необычную "проверку" Фото: россияне ищут своих дезертиров в районе Мелитополя (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снова усилили проверки местного населения и поиски своих дезертиров в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Чтобы выявить беглецов, ничего лучше не приумали, как заставляют говорить "паляниця".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Так, по сообщениям жителей на днях в поселке Новое возле Мелитополя, вражеский патруль проверял у мужчин в авто не документы, а возможность сказать слово "паляница".

"У рашистов на "паляниці" язык ломается, так что вероятно искали переодетых дезертиров", - предположил Федоров, добавив, что недавно, по данным Генштаба, на левобережье Херсонской области только из одной бригады сбежали 20 оккупантов.

Кроме дезертиров, как рассказал мэр города, после удачного "хлопка" последней недели в Мелитополе ищут и подполье.

"Охота" на партизан в Мелитополе

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном городе, который был захвачен РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

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