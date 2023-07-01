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Шойгу приказал ликвидировать оставшихся в Украине "вагнеровцев" - ЦПД

Фото: Шойгу приказал ликвидировать "Вагнер" в Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал с 25 июня ликвидировать "вагнеровцев", оставшихся воевать на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В Центре отмечают, что отношение к "вагнеровцам" на фронте "коренным образом изменилось". Из них создают отдельные штурмовые отряды "смертников" и отправляют отбивать утраченные позиции.

"Даже если штурмы были удачными, эти позиции "накрывают" из артиллерии российской армии. По предварительным данным, только за двое суток потери от такого подхода превысили 50 человек", - информирует ЦПД.

Параллельно этим процессам Кремль пытается взять под контроль "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке.

"Конечно, Россия не может отказаться от такого рычага влияния в Африке как ЧВК "Вагнер". Поэтому единственным выходом для Кремля становится ребрендинг компании с назначением новых руководителей. Представители российского МИД уже предупредили лидеров африканских стран, что ЧВК "Вагнер" продолжит свою деятельность" но под новым руководством", - заявили в ЦПИ.

Также сообщается, что одного из глав "Вагнера" в Сирии и троих высокопоставленных командиров задержала российская военная полиция.

Ситуация с "Вагнером"

На минувшей неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил демарш военному руководству РФ и попытался провести в России госпереворот. Однако, заняв Ростов-на-Дону и пройдя более полупути в Москву, Пригожин сдался.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы договорился с Пригожиным о прекращении бунта. Тогда в Кремле заявили, что глава боевиков "уйдет в Беларусь" вместе с частью "вагнеровцев", а остальные могут подписать контракты с МО РФ.

После этого появилась информация о строительстве лагерей для сил "Вагнера" в Беларуси, но живая сила боевиков там пока не замечена.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерала-лейтенанта Сергея Наева, в настоящее время опасности нападения с Беларуси нет, однако разведка продолжает изучать ситуацию, а военное командование наращивает силы на северном направлении.

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ВагнеровцыСергей Шойгу