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У Шойгу бредят "взятием" Марьинки. ВСУ опровергли ложь окупантов

Вторник 05 декабря 2023 16:35
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У Шойгу бредят "взятием" Марьинки. ВСУ опровергли ложь окупантов Фото: в Силах обороны Украины опровергли заявления Минобороны РФ о якобы захвате Марьинки (facebook.com/easternforce)
Автор: Владимир Костырин

Российские пропагандисты рассказывают о якобы захвате Марьинки Донецкой области, и в Министерстве обороны страны-агрессора уже отчитались о "полном контроле" над руинами населенного пункта. Однако это не соответствует действительности - в городе продолжаются бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Офицер отметил, что оккупанты часто выдают желаемое за действительное. В ситуации с Марьинкой происходит такая же картина.

"Оборонное ведомство России всегда отличалось лживыми и слишком положительными для россиян заявлениями", - подчеркивает Штупун.

По словам представителя Сил обороны Таврического, в городе "продолжаются жестокие и кровопролитные бои", и противник "не взял Марьинку, как он заявляет".

При этом спикер обращает внимание, что российские захватчики поставили перед собой цель до конца 2023 года "взять Марьинку и Авдеевку".

"Этого не выйдет, и ни на что больше враг в принципе не способен", - резюмирует Штупун.

У Шойгу бредят &quot;взятием&quot; Марьинки. ВСУ опровергли ложь окупантов

Марьинка на карте DeepState по состоянию на 5 декабря (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация в Марьинке

Марьинка находится на линии фронта с начала российско-украинской войны в 2014 году. После широкомасштабного вторжения РФ бои за населенный пункт возобновились с высокой интенсивностью. В городе значительные разрушения, и большинство зданий уже превратились в руины.

В начала декабря российские "военкоры" стали распространять сообщения о якобы полном взятии Маринки под контроль. При этом подобные заявления звучат уже не впервые. В то же время в Минобороны РФ также уже успели объявить о будто бы захвате населенного пункта.

По данным британской разведки, в последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки, и сейчас могут контролировать большую часть застроенной территории.

Добавим, что в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 5 декабря отмечалось, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Там украинские защитники отразили 18 атак противника.

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