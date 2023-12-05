У Шойгу марять "взяттям" Мар'їнки. ЗСУ спростували брехню оккупантів

Російські пропагандисти розповідають про нібито захоплення Мар'їнки Донецької області, і в Міністерстві оборони країни-агресора вже прозвітували про "повний контроль" над руїнами населеного пункту. Однак це не відповідає дійсності - у місті тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони Таврійського спрямування Олександра Штупуна в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Офіцер зазначив, що окупанти часто видають бажане за дійсне. У ситуації з Мар'їнкою відбувається така сама картина.

"Оборонне відомство Росії завжди відрізнялося брехливими і надто позитивними для росіян заявами", - наголошує Штупун.

За словами представника Сил оборони Таврійського, у місті "тривають жорстокі та кровопролитні бої", і противник "не взяв Мар'їнку, як він заявляє".

При цьому спікер звертає увагу, що російські загарбники поставили собі за мету до кінця 2023 року "взяти Мар'їнку та Авдіївку".

"Цього не вийде, і ні на що більше ворог у принципі не здатний", - резюмує Штупун.

Мар'їнка на карті DeepState станом на 5 грудня (фото: скрін deepstatemap.live)

Ситуація у Мар'їнці

Мар'їнка знаходиться на лінії фронту з початку російсько-української війни у 2014 році. Після широкомасштабного вторгнення РФ бої за місто відновилися з високою інтенсивністю. У місті значні руйнування, і більшість будівель вже перетворилися на руїни.

На початку грудня російські "воєнкори" почали розповсюджувати повідомлення про нібито повне взяття Маринки під контроль. При цьому такі заяви звучать уже не вперше. Водночас у Міноборони РФ також уже встигли оголосити про нібито захоплення населеного пункту.

За даними британської розвідки, в останні тижні російські війська поступово просуваються через руїни Мар'їнки, і зараз можуть контролювати більшу частину забудованої території.

Додамо, що в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 5 грудня наголошувалося, що на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Там українські захисники відбили 18 атак противника.