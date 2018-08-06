Шовковський може увійти до тренерського штабу збірної України

Легендарний голкіпер допомагатиме Андрію Шевченку

Колишній воротар "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський може стати асистентом головного тренера збірної Андрія Шевченка. Про це повідомляє zbirna.com.

Сам тренер збірної відмовився коментувати цю інформацію. "Скоро ви про все дізнаєтеся", - сказав Шевченко.

Олександр Шовковський завершив футбольну кар'єру в 2016 році. Всю кар'єру голкіпер провів у "Динамо", виступаючи за київський клуб з 1993. У клубній кар'єрі легендарного воротаря налічується 459 матчів.

Як тренер голкіпер ніде ще не працював.