Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины

Новости Спорт 06.08.2018 - 10:01
Фото: Александр Шовковский (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Александр Шовковский (fcdynamo.kiev.ua)

Легендарный голкипер будет помогать Андрею Шевченко

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать ассистентом главного тренера сборной Андрея Шевченко. Об этом сообщает zbirna.com.

Сам тренер сборной отказался комментировать эту информацию. "Скоро вы все узнаете", - сказал Шевченко.

Александр Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Всю карьеру голкипер провел в "Динамо", выступая за киевский клуб с 1993. В клубной карьере легендарного вратаря насчитывается 459 матчей. 

В качестве тренера голкипер нигде еще не работал.

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Теги:  Андрей Шевченко,  Сборная Украины,  тренер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС