Шовковский может войти в тренерский штаб сборной Украины

Легендарный голкипер будет помогать Андрею Шевченко

Бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать ассистентом главного тренера сборной Андрея Шевченко. Об этом сообщает zbirna.com.

Сам тренер сборной отказался комментировать эту информацию. "Скоро вы все узнаете", - сказал Шевченко.

Александр Шовковский завершил футбольную карьеру в 2016 году. Всю карьеру голкипер провел в "Динамо", выступая за киевский клуб с 1993. В клубной карьере легендарного вратаря насчитывается 459 матчей.

В качестве тренера голкипер нигде еще не работал.