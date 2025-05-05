Шоу на вокзалах России: как Кремль готовит новое "пушечное мясо" для фронта

Как отметили в ГУР, на фоне отсутствия ощутимых успехов в войне против Украины Россия пытается найти утешение в мифах о "великой победе".

В частности, перед 9 мая Россия запустила агитационно-пропагандистский поезд. Он уже посетил Москву, Калугу, Пензу и Тулу, в дальнейшем он должен остановиться еще в более чем 70 городах. На вокзалах россиянам демонстрируют музейные экспонаты времен Второй мировой, а также проводят патриотические концерты.

"За внешним блеском скрывается другая цель: вербовка нового пушечного мяса", - подчеркнули в разведке.

Российским мужчинам прямо на платформах предлагают заключать контракты на службу в российской армии. Им обещают "социальные гарантии" и "льготы для семей". При этом школьников призывают вступать в военные училища.