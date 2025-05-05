Шоу на вокзалах Росії: як Кремль готує нове "гарматне м'ясо" для фронту

Як зазначили в ГУР, на тлі відсутності відчутних успіхів у війні проти України Росія намагається знайти розраду в міфах про "велику перемогу".

Зокрема, перед 9 травня Росія запустила агітаційно-пропагандистський поїзд. Він уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу, надалі він має зупинитися ще в понад 70 містах. На вокзалах росіянам демонструють музейні експонати часів Другої світової, а також проводять патріотичні концерти.

"За зовнішнім блиском ховається інша мета: вербування нового гарматного м'яса", - підкреслили в розвідці.

Російським чоловікам просто на платформах пропонують укладати контракти на службу в російській армії. Їм обіцяють "соціальні гарантії" і "пільги для сімей". При цьому школярів закликають вступати до військових училищ.