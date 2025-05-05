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Шоу на вокзалах Росії: як Кремль готує нове "гарматне м'ясо" для фронту

Фото: Росія запустила агітаційний потяг перед 9 травня (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Росія запустила агітаційний поїзд вокзалами великих міст. Для росіян організували шоу напередодні 9 травня, їм також пропонують підписати контракт з армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.

Як зазначили в ГУР, на тлі відсутності відчутних успіхів у війні проти України Росія намагається знайти розраду в міфах про "велику перемогу".

Зокрема, перед 9 травня Росія запустила агітаційно-пропагандистський поїзд. Він уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу, надалі він має зупинитися ще в понад 70 містах. На вокзалах росіянам демонструють музейні експонати часів Другої світової, а також проводять патріотичні концерти.

"За зовнішнім блиском ховається інша мета: вербування нового гарматного м'яса", - підкреслили в розвідці.

Російським чоловікам просто на платформах пропонують укладати контракти на службу в російській армії. Їм обіцяють "соціальні гарантії" і "пільги для сімей". При цьому школярів закликають вступати до військових училищ.

Мобілізація в Росії

Нагадаємо, лише нещодавно Росія оголосила наймасовіший призов строковиків за останні 14 років.

У Центрі протидії дезінформації підкреслили, що такі дії Кремля свідчать про його намір продовжувати війну, незважаючи на заяви про готовність до мирних переговорів з Україною.

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