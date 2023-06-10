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Британия выделит более 160 млн евро в помощь украинским беженцам в стране

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Великобритания, Суббота 10 июня 2023 15:34
Британия выделит более 160 млн евро в помощь украинским беженцам в стране Фото: беженцы в Британии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Британия выделит более 160 млн евро для помощи беженцам из Украины. В частности, средства пойдут на жилье и трудоустройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Финансирование будет распределено между Великобританией в соответствии с количеством украинцев в каждой стране: около 119 миллионов евро для Англии, около 32 миллионов евро для Шотландии, около 8,5 миллионов евро для Уэльса и около 2 миллионов евро для Северной Ирландии. В целом правительство Британии выделит 150 миллионов фунтов стерлингов (164 миллиона евро).

Средства могут быть использованы советами для помощи украинским семьям в:

  • частном секторе аренды,
  • помощи по трудоустройству,
  • продолжении спонсорской помощи в течение второго года пребывания в Великобритании.

Местные органы власти лучше всего понимают, какая поддержка необходима для местных общин, и в Англии это финансирование будет использовано, чтобы помочь людям остаться в текущем жилье или найти альтернативное жилье, в том числе в частном арендованном секторе.

Украинские беженцы в Британии

Программа Homes for Ukraine приняла более 124 000 украинцев в Великобритании, причем почти половина граждан трудоспособного возраста сейчас трудоустроены и осели в своих местностях, имея право работать, получать льготы и доступ к государственным услугам с первого дня.

Министерство транспорта также объявило, что увеличит срок, в течение которого украинские беженцы могут ездить в Великобритании по водительским удостоверениям своей страны, с одного года до трех, что поможет многим продлить жизнь и работу, которую они создали с тех пор, как прибыли сюда.

Мы также сообщали, что количество семей украинских беженцев, нуждающихся в жилье в Британии, за 6 месяцев увеличилось более чем вдвое. В настоящее время почти 700 семей проживают во временном жилье.

Напомним, мы писали, что тысячи украинцев могут потерять жилье в Чехии.

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