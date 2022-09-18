Збірна України втратила ще одного легіонера на вересневі матчі Ліги націй
Оборонець бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь поповнив лазарет збірної України перед вересневим циклом матчів Ліги націй УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
27-річний українець не приїде в табір національної команди у Варшаві. Оборонець через травму не зможе допомогти "синьо-жовтим" у двох поєдинках із шотландцями та зустрічі зі збірною Вірменії.
Соболь зазнав ушкодження у Бельгії. Під час тренування "Брюгге" він травмував привідний м'яз. Орієнтовний термін відновлення українського оборонця – два тижні, тож повернення на поле слід очікувати вже після міжнародної паузи.
Раніше із заявки збірної України вибув інший легіонер – хавбек лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко. Універсал "канонірів" зазнав ушкодження литкового м'яза. Також через травми не допоможуть національній команді "динамівці" Бущан і Шапаренко.
Наступного тижня національна команда полетить до Глазго, де 21 вересня зустрінеться зі збірної Шотландії. Далі українська збірна опиниться в Єревані на протистояння з Вірменією (24 вересня). Нарешті 27 вересня українці приймуть Шотландію у Кракові.
До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.
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