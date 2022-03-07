ФІФА розробила скандальну схему з уникнення дискваліфікації Росії, – польські ЗМІ

ФІФА ще не ухвалила рішення щодо матчу Росія – Польща в плей-офф кваліфікації до ЧС-2022, який мав відбутися 24 березня. Хоч міжнародна федерація формально відсторонила Російський футбольний союз, але наразі перебуває у пошуках вигідного для себе та російської збірної рішення.

Одна з ідей функціонерів – перенесення поєдинку на червень. Тим часом Польський футбольний союз (ПФС) надіслав до ФІФА вже три листи, в яких заявив небажання грати проти збірної Росії через вторгнення РФ до України. Також відмовилися від потенційної зустрічі з росіянами збірні Чехії та Швеції.

"Ця ідея просто жахлива. Замість потужного покарання росіян за влаштовану в Україні справжню бійню, ФІФА уникає дій. Ми навіть не можемо уявити собі, що до червня хтось забуде про всі ці воєнні злочини в Україні. Ми вважаємо, що коли ФІФА офіційно відсторонила Росію, то має бути послідовною і в цьому рішенні", – заявив анонімний співрозмовник у ПФС.